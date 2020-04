Vince la Roma, ma ad imporsi davvero è la solidarietà- Ieri, infatti, le due squadre della Capitale Roma e Lazio si si sono sfidate virtualmente in un derby delle donazioni. Il match è finito 3-1 per i giallorossi ma, come sottolinea il club giallorosso su Twitter, «i veri vincitori sono stati tutti i tifosi che hanno fatto una donazione». Alla fine 21mila euro è stata la cifra raccolta, che sarà destinato all’Ospedale di Tor Vergata per la lotta contro il coronavirus.

(Gasport)