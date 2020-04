Il catenaccio di Spadafora e i conti da sistemare

Il Governo ha preso tempo sull'eventuale ripresa del campionato in occasione del vertice andato in scena ieri. Allenamenti, almeno per il moneto, bloccati. E la questione riguarda ancor più da vicino le società che, come la Roma, devono far conto con dei bilanci in rosso. La prossima settimana la semestrale del club di Trigoria evidenzierà criticità che hanno già portato la società a varare un piano per la riduzione dei costi.

Se da un lato si ribadisce la centralità di Dzeko, di cui Fonseca è il primo sponsor, dall'altro bisogna progettare il futuro prendendo in considerazione l'eventualità peggiore: quella di una mancata qualificazione alla Champions League. Dal punto di vista economico sarebbe un colpo durissimo e non a caso già arrivano indiscrezioni su un tetto massimo da apporre agli ingaggi: 3 milioni di euro.

(Corsera)