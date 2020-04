Il casting post Smalling ha già preso vita

La Roma vorrebbe tenere Smalling anche per la prossima stagione, ma i giallorossi devono ancora trovare un accordo con il Manchester United per il riscatto del cartellino. Il giocatore piace all'Arsenal e il prezzo fissato dai Red Devils è 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro). Il prezzo potrebbe anche calare ma sembra difficile che il Manchester possa scendere sotto i 23-25 milioni. Per questo a Trigoria si valutano le alternative. Sono tre i nomi sul taccuino di Petrachi: il primo è Vertonghen, 32 anni che in estate andrà in scadenza e può arrivare a parametro zero. Ma i giallorossi continuano a tenere vivi anche i contatti con l’entourage di Lovren - seguito anche la scorsa estate - del Liverpool che anche in questa stagione ha giocato con poco. L'altro nome è una vecchia conoscenza della Serie A: Papastathoupoulos, che esattamente come Lovren, ha il contratto in scadenza nel 2021, il che vuol dire che in estate o rinnova o molto probabilmente andrà via.

(Gasport)