Il Calcio resta in sospeso

La posizione di Vincenzo Spadafora sembra essersi ammorbidita rispetto agli ultimi giorni e adesso il Ministro dello Sport apre agli allenamenti. Se non quelli di gruppo almeno quelli individuali. C'è la speranza di cominciare il 4 maggio, ad esser ottimisti si pensa all'11 ma il buonsenso lascerebbe pensare al 18. Prima di tutto però bisognerà attendere l'invio del protocollo da parte di Giovanni Malagò proprio a Spadafora.

Nel frattempo da Nyon arriva un assist alle federazioni: entro il 25 maggio bisognerà comunicare come verranno concluse le stagioni. Interruzione definitiva, playoff-playout o riprendere semplicemente da dove si era lasciato, con netta preferenza da parte di tutti per quest'ultima opzione.

L'Oms, dal canto suo, ci va più cauta. E se per Francesco Totti il calcio senza tifosi non val nemmeno la pena di essere giocato, in Europa c'è chi potrebbe ricominciare addirittura dal 9 maggio: le Isole Far Oer, con la Germania che potrebbe fare lo stesso.

(Il Messaggero)