I campioni al tempo del virus: follower come gol

Appuntamenti virtuali all’ordine del giorno. Non solo quelli tra amici, ma anche quelli pubblici tra le star del pallone. Non esistono diritti tv, agenti, uffici stampa, telecamere, giornalisti, studi televisivi o gettoni: basta uno smartphone dotato di connessione 4G.

I campioni coinvolti in questi giorni dalle dirette Instagram sono tanti. Emblematico il caso di Francesco Totti, che negli ultimi 20 giorni è stato ospite di Luca Toni (due volte), Candela, Aquilani, Cannavaro e Vieri, per un totale di circa 3 ore di diretta. Amici e campioni come lui che si sono improvvisati giornalisti e, con un discreto successo, hanno trovato la chiave giusta per far parlare l’interlocutore (quasi) a ruota libera.

La conseguenza è l’aumento dei follower. Sempre nel caso di Totti: dal 30 marzo (giorno della prima diretta con Luca Toni) al 19 aprile i suoi seguaci su Instagram sono aumentati di 100 mila unità in soli 20 giorni. Una vera e propria miniera d’oro perché più aumenta la visibilità, più aumentano i ricavi da singolo post sponsorizzato, che può arrivare a valere anche 900 mila euro.

(Il Messaggero)