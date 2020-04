Guarire non le date...è questa l'unica cosa che conta

In un paese come l'Italia, dove ancora muoiono 700 persone al giorno per il Coronavirus, si discute ancora su quando ricominciare con il calcio. Vengono fatte molte date, le squadre in disaccordo (alcune volevano ricominciare ad allenarsi oggi). Ma tutto dipenderà dal virus, il nuovo calendario potrà essere scritto quando tutti saranno guariti, quando non ci sarà nessuna persona positiva, e ci sarà il "si" delle autorità. Inutile stabilire date, non si può gestire un tempo che non esiste.

(corsera)