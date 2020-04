Gravina punta sul futuro

«Il campionato va concluso». È quanto sta ripetendo da settimane il presidente della Figc Gabriele Gravina, anche perché è ben consapevole dei disastri che si creerebbero in caso di stop anticipato. C'è chi, però, gli rimprovera questa eccessiva esposizione che gli avrebbe creato qualche nemico in più, soprattutto istituzionale. Certo, se riuscisse a completare la stagione sarebbe una vittoria in vista delle elezioni presidenziali, in caso contrario perderebbe potere. Secondo accordi sarebbe l'amico Cosimo Sibilia, della Lega Nazionale Dilettanti, a dover andare alle elezioni per la poltrona più alta della Figc. Gravina di nemici ne ha diversi, come diversi sono anche i franchi tiratori presenti proprio all'interno del movimento. Gli stessi che gli rimproverano di avere un eccessivo feeling con il presidente della Lazio, Lotito, uno dei presidenti poco amati della serie A.

(Il Messaggero)