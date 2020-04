Gravina consegna il protocollo. Higuain non vuole tornare

IL TEMPO (F. CICCIARELL) - La Federcalcio ha consegnato il protocollo per la ripresa degli allenamenti ai ministri di Salute e Sport Speranza e Spadafora, che assieme al comitato tecnico scientifico del governo valuteranno la possibilità di ricominciare le attività il 4 maggio. Una risposta potrebbe arrivare mercoledì, giorno in cui Spadafora ha convocato un vertice con tutto il mondo del calcio per discutere a riguardo.

In caso di parere positivo i giocatori saranno sottoposti ai controlli preventivi per il Covid-19, con due tamponi a distanza di 72 ore l'uno dall'altro, esami sierologici e controlli specifici sui giocatori guariti dal virus, come valutazioni cardiovascolari e polmonari. L'iter permetterebbe ai giocatori di riprendere le gare dopo tre settimane di allenamenti, ma tra questi potrebbe non esserci Gonzalo Higuain: il centravanti della Juventus vorrebbe restare in Argentina dove era rientrato a fine marzo, sia per continuare ad assistere la madre malata che per l’apprensione rispetto all'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Tra i bianconeri rientreranno nelle prossime ore Pjanic e Douglas Costa.