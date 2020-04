Governo e Lega, lo scontro continua

In Italia lo scontro tra Governo e Lega di Serie A, in merito alla ripresa del massimo campionato di calcio, si fa sempre più accesa. Alcuni club infatti non hanno digerito la decisione di rimandare al 18 maggio la ripresa degli allenamenti di gruppo, anche se lo stesso Ministro dello Sport Spadafora ha precisato che non vi è alcune sicurezza in merito al rientro in campo. Proprio per questo alcuni presidenti, insieme ad alcuni calciatori, si sarebbero lamentati dichiarando di sentirsi discriminati da questa decisione. Il presidente Gravina ha provato a ricucire lo strappo, dichiarando che non era stata ipotizzata una data certa per la ripresa delle attività, ma la situazione continua ad essere molto tesa tra le parti. Intanto dopo lo stop della Ligue 1 la UEFA è preoccupata dal fatto che anche altri paesi scelgano di non riprendere, creando non pochi problemi in vista della conclusione della Champions League e dell'Europa League.

(gasport)