Gli uomini d'oro per il gran finale

In questa Serie A Henrikh Mkhitaryan a causa degli infortuni ha giocato solo 813’ realizzando 6 gol, 3 assist e creando 15 occasioni pericolose. Se l'armeno riuscirà a stare in equilibrio sulla propria salute e a mantenere una buona condizione, la Roma troverà l’uomo per il cambio di passo e per tentare l’aggancio alla zona Champions. Le ultime prestazioni contro Cagliari e Lecce (2 gol, 2 assist) hanno spiegato bene cosa significa averlo in campo: ha lo spunto per arrivare in porta e il cervello per spalancarla agli altri.

(Gasport)