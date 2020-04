Giovanili: c'è il nodo De Rossi. E risale Conti

Dopo oltre 20 anni Alberto De Rossi è pronto a lasciare la panchina della Roma Primavera e affiancare Morgan De Sanctis e Bruno Conti nel lavoro di coordinamento del settore giovanile. L'allenatore giallorosso non ha ancora accettato la poltrona, vuole prima capire se avrà un ruolo decisionale oppure solo di facciata. Intanto chi potrebbe raccogliere l'eredità di Alberto De Rossi è il figlio Daniele, che spera in una chiamata nello staff tecnico una volta che avrà completato il corso di Coverciano per il patentino di seconda categoria. Le altre ipotesi sono Fabrizio Piccareta, attuale tecnico dell'Under 17, Aniello Parisi dell'Under 16 e il turco Tugberk Tanrivermis dell'Under 15. Da non sottovalutare anche una soluzione esterna.

(Corsport)