Giallo Perotti, si allena fuori casa?

IL TEMPO (F. BIAFORA) -Il giallo di Pasquetta. Dalla mattina di ieri sono iniziati a circolare un video e una foto che hanno fatto scatenare grandi polemiche sui social tra i tifosi della Roma e quelli della Lazio. Lo scatto ritrae Perotti nei pressi della propria abitazione. Nel filmato girato venerdì da due tifosi biancocelesti e pubblicato su Facebook sembrerebbe essere ripresi proprio l’esterno argentino e altre due persone che passeggiano su viale Gorgia di Leontini (Casalpalocco), strada in cui vivono diversi calciatori e che vede la presenza di alcuni prati come spartitraffico.

Impossibile identificare una delle tre figure, mentre il ragazzo al centro del video dovrebbe essere Lucas Liuchi, giocatore dello Sporting San Cesareo, società che milita nella Prima Categoria. Liuchi risiede dall'inizio del lockdown a casa di Perotti e nelle ultime settimane (compreso ieri) è apparso in diverse storie Instagram postate dall’ex Boca mentre si allena nel giardino di casa.

Seccamente smentita da Trigoria l'ipotesi che si tratti di una seduta collettiva organizzata dal club: nessun preparatore atletico sta seguendo gli allenamenti dei calciatori per strada. Come dispone il DPCM è consentito correre individualmente nei pressi della propria abitazione, ma non si possono creare assembramenti in luoghi pubblici.