"Tornare alla Roma? Mai dire mai nella vita", così Rudi Garcia a Sky Sport ha ripercorso la sua avventura in giallorosso. E su Totti: "Non è solo un grande giocatore, ma anche un grande uomo ed è stato un onore allenarlo. Il giorno del suo addio ho pianto tantissimo, volevo essere io il suo ultimo allenatore. Sono stato triste anche quando è andato via De Rossi, diventerà un grande allenatore, magari alla Roma".

(Corsera)