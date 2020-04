Gara secca e campo neutro: l’idea Uefa

Uefa ed Eca avrebbero raggiunto un accordo per programmare le fasi finali delle coppe europee per agosto. Un progetto che darebbe la precedenza ai campionati nazionali e che consentirebbe di concludere Champions ed EuropaLeague nel giro di due settimane

Secondo i piani rivelati ieri dalla stampa spagnola, le partite dovrebbero essere giocate in campo neutro, senza pubblico e in gara secca. Per quanto riguarda i campionati nazionali, si sta cercando di esaudire le richieste dell’Uefa. In Germania si lavora per ripartire già il mese prossimo: o il weekend del 2-3 maggio o quello successivo del 9-10 maggio.

Tre, invece, le date prese in considerazione dalla Liga per la ripartenza: irrealizzabile l'idea di ricominciare a giocare il 6 maggio, restano quella del 6 giugno e del 28 giugno (più plausibile). La Premier potrebbe essere tra gli ultimi campionati a ripartire. In Francia, infine, non si è ancora stilato un calendario per la Ligue 1 per ora non c’è uno scenario di massima.

(Il Messaggero)