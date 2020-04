Francia, adieu: calcio nel caos

Mentre il mondo del calcio continua a rimanere fermo a causa dell'emergenza coronavirus, uno dei cinque massimi campionati europei ha preso una decisione in merito alla stagione in corso. La Ligue 1, massimo campionato francese, almeno fino ad agosto non scenderà in campo. Ad annunciarlo è stato il premier Edouard Philippe, che ha dichiarato che non si scenderà in campo almeno fino a quel periodo, ovviamente non sarà possibile neanche svolgere gli allenamenti per le squadra. Flebile speranza rimane però nei vertici del calcio francese per concludere la stagione tra settembre e dicembre, anche se causa Europeo potrebbe essere difficile incastrare poi la stagione 2020/2021. Adesso la UEFA aspetta di conoscere le decisioni degli altri massimi campionati europei, Italia compresa, anche se la situazione si prospetta molto complicata. Cosa accadrebbe se nessuna competizione dovesse ripartire? Quale sarebbe la decisione dell'organo del calcio europeo in merito alla Champions League e all'Europa League? Le risposte a queste domande dovranno arrivare obbligatoriamente nella sede della UEFA entro il 25 maggio, data limite per tutte le varie comunicazioni sulla ripresa del calcio europeo.

(Il Messaggero)