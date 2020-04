Fonseca: "Zaniolo sta bene, Pellegrini sarà il capitano del futuro"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, aspetta di conoscere il futuro della Serie A e di conseguenza della propria squadra in questa situazione di emergenza straordinaria. Il coronavirus non permette di potersi allenare, così l'allenatore è costretto a rimanere in casa, dove però sta sfruttando al massimo il proprio tempo preparando allenamenti per il futuro, guardando partite e giocatori in vista del mercato estivo. Nella giornata di ieri Fonseca ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del club giallorosso e della Serie A: «Difficile dire se ripartirà, in questo momento la salute di tutti è più importante, dobbiamo capire se si sarà in condizione di tornare. Si può arrivare a giocare anche fino all’estate per chiudere il campionato. La priorità è questa». E ancora in merito alle parole pronunciate su di lui da Francesco Totti: «Sono contento per le sue parole, lui è una leggenda e avere questo riconoscimento è importante». Concludendo poi parlando dei giocatori su cui lui e la Roma puntano per il futuro, Zaniolo e Pellegrini: «Pellegrini ha tutte le condizioni per essere il capitano della Roma in futuro. Zaniolo? Sta molto bene, il suo recupero è positivo, così come le indicazioni che mi danno i medici».

