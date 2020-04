Fonseca sicuro: “Voglio che Mkhitaryan resti con noi”

Paulo Fonseca ha le idee chiare. Il tecnico romanista, in un’intervista a “Great Football“, ha ribadito, ancora una volta, il feeling con Mkhitaryan: “L’ho già detto in passato e lo confermo: voglio che Micki rimanga. Anche lui vuole restare. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa e dovremo parlare con l’Arsenal. Voglio continuare a lavorare con lui. È un grande giocatore e un grande uomo“. L’attaccante armeno è dello stesso avviso, ma la situazione non dipende da lui. L'Arsenal vuole almeno 20 milioni per la cessione a titolo definitivo, ma la Roma non è disposta ad arrivare a certe cifre. Quindi, a meno che il costo del cartellino non scenda, difficilmente Mkhitaryan resterà a Trigoria dopo un anno di prestito.

(gasport)