Fonseca, i guai sono in mezzo: manca un play

Oltre a un vice-Dzeko, Fonseca ha bisogno di un regista a centrocampo. Un ruolo nel quale Cristante e Diawara sono stati costretti ad adattarsi, in alcuni casi senza eccellere. L'identikit è chiaro: un regista di ruolo con qualità nei piedi, anche perché il centrocampista guineano potrebbe finire sotto i ferri a fine stagione e l'ex Atalanta potrebbe lasciare Trigoria. Che poi venga acquistato un calciatore come Jean Michael Seri o Lucho Gonzales oppure Luiz Carlos o ancora Fred dipenderà dalle occasioni di mercato. Qualche settimana fa Roma e Juventus avevano abbozzato una possibile operazione di scambio di cartellini tra Cristante e Mandragora: valutazione intorno ai trenta milioni per entrambi e plusvalenze garantite. Il coronavirus ha messo però in stand-by l'affare.

(Il Messaggero)