Fonseca guarda lontano e cerca qualità e giovani

Tra videochat e telefonate, Fonseca e Petrachi già progettano la Roma del futuro. Il tecnico portoghese, per la prossima stagione, vuole un mix di giovani di qualità e qualche elemento di esperienza, stile Mkhitaryan e Smalling, per il quale lo United continua a tirare il prezzo, e a certe cifre rimane difficile. Complicato anche il folto mercato degli svincolati, per i quali si aprirà un'asta per l'ingaggio a cui la Roma non può partecipare. Nel frattempo un tentativo verrà fatto sicuramente per Bonaventura, piacciono anche Kovalenko e Mandragora (possibile scambio con Cristante). A Trigoria sperano anche nei 9 milioni che dovrebbero arrivare dal riscatto dal parte del Sassuolo per Defrel, ma in gioco potrebbe entrare anche uno scambio con Frattesi. Il sogno per l'attacco rimane Kean.

(il messaggero)