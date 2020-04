Fonseca e il coronavirus: «Italia, orgoglioso di te»

Una piccola lettera ai romani e agli italiani. Così Paulo Fonseca si è espresso ieri sui social: «Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e la dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo».

L’allenatore giallorosso ha poi voluto dedicare un pensiero alla società e alla fondazione Roma Cares: «I gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio, come il far parte di questo progetto».

(Gasport)