Fonseca amaro: "Mai successo di avere così tanti infortuni"

In un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese A Bola, Paulo Fonseca ripercorre la sua prima stagione in giallorosso fino allo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria: “Nella mia carriera non ho mai avuto così tanti infortuni, non ho mai potuto avere tutti i calciatori a disposizione“. Il portoghese ha spiegato: “In questa stagione ho vissuto qualcosa di nuovo, con tanti infortuni traumatici, sono cose che non riusciamo a controllare“. Il tecnico guarda con positività al futuro: “Siamo la squadra più giovane del campionato, stiamo seguendo una strada per il futuro, ma in questo momento per vincere servono giocatori decisivi, che abbiano anche grande esperienza: bisogna tornare alla vittoria. Questa combinazione di gioventù ed esperienza è fondamentale“.

(Corsera)