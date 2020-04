Fonseca: "Allenamenti a Trigoria. Perché no?"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma non molla l'osso sulla ripresa dei campionati. A spingere per una ripresa degli allenamenti sui campi di Trigoria - tutto era pronto per iniziare con le visite mediche questa settimana - è Fonseca: «E' difficile capire perché si possa andare a correre in un parco e perché non ci si possa allenare a Trigoria in maniera sicura. La Roma - ha detto l'allenatore ai microfoni di Tele Radio Stereo - può aiutare a dimenticare questo grave problema sociale. Se abbiamo una squadra che può far sognare tutti i romanisti, sicuramente la gente sarà più contenta, lascerà da parte più facilmente i problemi».

Il tecnico portoghese - «Sono innamorato di questo club e della Capitale» ha ribadito con orgoglio -ha poi affrontato il tema relativo all'ambiente romano: «L'ambiente c'è da tutte le parti. Penso che se vogliamo vincere, abbiamo bisogno di creare le condizioni per farlo. E' vero, ci sono molte critiche, ma è la dimostrazione di quanto sia grande la Roma. Se non vogliamo critiche, pressioni, allora non possiamo ambire ad essere grandi».