Florenzi: non tornerò giallorosso

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Florenzi non si sbilancia sul suo futuro. Dopo l'addio temporaneo alla Roma, il giocatore attualmente in prestito al Valencia non esclude una separazione definitiva a fine stagione: «Non so se quella attuale sia solo una parentesi - ha raccontato a Sky Sport - voglio finire la stagione e raggiunge- re i miei obbiettivi con la squadra, poi vedremo e affronteremo tutto senza problemi. Sinceramente non so se tornerò alla Roma, dico la verità. Aspettiamo che finisca questo prestito».

L'ex capitano giallorosso - che sta approfittando della quarantena per godersi la famiglia - ha parlato anche del rapporto con Fonseca e del profondo rispetto che nutre per il portoghese, che nel suo ruolo ha spesso preferito affidarsi ad altri: «Abbiamo preso la decisione del trasferimento insieme. È uno dei più grandi allenatori che ho avuto calcisticamente parlando. Ci può stare che io non piaccia a lui in quel determinato ruolo. Abbiamo un gran rapporto e lui mi ha detto che non sapeva quanto spazio avrebbe potuto garantirmi». Inevitabile invece il trauma al momento di partire per la Spagna: «Per me è stata una botta lasciare Trigoria: dai magazzinieri, ai fisioterapisti, a quelli del bar. Mi hanno detto: "Veramente stai andando via anche tu?". Mi rimarrà sempre nel cuore».