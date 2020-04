Florenzi, Gonalons e... Le nove spine del mercato dei prestiti della Roma

Col calcio giocato fermo, la Roma pianifica le prossime mosse sul mercato. Florenzi, dopo l'avventura poco felice in prestito al Valencia, tornerà in Italia: piace a Fiorentina ed Atalanta. Patrik Schick, invece, non è andato male al Lipsia, ma i tedeschi per riscattarlo vogliono uno sconto sui 29 milioni previsti. La Roma è disposta a scendere a 25, altrimenti l’attaccante tornerà a Trigoria.

Petrachi dovrà liberarsi degli ingaggi di Nzonzi e Gonalons: il primo non sembra destinato a restare al Rennes, il secondo potrebbe tornare al Lione anche se il Granada potrebbe riscattarlo per 4 milioni al verificarsi di alcune condizioni. Infine, mentre il Sassuolo dovrebbe riscattare per 9 milioni Defrel, con la Roma che vorrebbe inserire nell'affare Frattesi, il Coronavirus ha rimesso in bilico le situazioni di Coric, Olsen, Antonucci e Karsdorp.

(gazzetta.it)

