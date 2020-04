Fifa, ecco il piano Marshall per salvare il calcio: 4 miliardi per aiutare i club

Molto presto i club calcistici saranno investiti dall'onda della crisi che crescerà fino a diventare uno tsunami. Gli esperti ne sono sicuri: molte società non si rialzeranno dalla catastrofe economica post-coronavirus. La FIfa è pronta a far scattare un piano di aiuti per soccorrere il movimento. Ad accusare maggiormente il colpo saranno le società europee e quindi la Uefa. Le stime dei mancati ricavi conseguenti alla crisi da Covid-19 forniscono numeri apocalittici. In vetta alla classifica c'è la Premier League che può perdere fino a 5,4 miliardi di euro. Seguono la Bundesliga con 3,1, quindi Liga, Serie A e Ligue 1 francese. Intanto il massimo organi calcistico rassicura: "La Fifa si trova in una solida situazione finanziaria - sottolineano a Zurigo - ed è nostro dovere fare del nostro meglio per aiutarli nell'ora del bisogno. Pertanto, confermiamo che stiamo lavorando alle possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo dopo aver fatto una valutazione globale dell'impatto finanziario che questa pandemia avrà sul calcio"

(il messaggero)