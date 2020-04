Ecco le tre direttrici del mercato tra prestiti, scambi e svincolati

Prevedere adesso cosa può succedere sul mercato è un esercizio difficile. Di sicuro la Roma, mai come quest'anno, dovrà stare attenta ai conti e alle perdite, alleviate solo in parte dai tagli volontari dei calciatori ai propri ingaggi. Quando davvero aprirà la finestra estiva dei trasferimenti, la società si muoverà su tre direttrici.

In primis gli scambi. Di recente Spinazzola è stato accostato alla Fiorentina, in un ipotetico affare che coinvolge Biraghi e anche Florenzi, che alla Roma non rimarrà dopo il prestito al Valencia. In questo discorso Petrachi ha cercato da subito di inserire Castrovilli, trovando però sulla propria strada le alte richieste del club viola, e in un secondo momento uno tra Pezzella e Milenkovic. Un altro possibile movimento possibile coinvolge Cristante: qui c'è di mezzo la Juventus, che propone in cambio Mandragora.

Poi ci sono i prestiti: Zappacosta potrebbe restare, il Chelsea ha già dato via libera al rinnovo dell'operazione. Più dura invece trattenere Smalling e soprattutto Mkhitaryan, che va in scadenza nel 2021 con l'Arsenal. Infine, gli svincolati. La Roma ha avuto contatti con tutti i possibili obiettivi low cost, da Götze a Pedro, passando per Willian, Bonaventura e Kovalenko.

