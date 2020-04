«Dpcm impugnabili: ricorsi certi se il governo chiude la stagione»

Il Uefa dà l'ultimatum. Il massimo organo calcistico ha decretato che per il 25 maggio le varie federazioni dovranno decidere il futuro della stagione 2019-2020. Nello specifico, vanno indicati piano e data di ripresa e il format con cui riprendere i campionati nazionali. La serie A al momento non ha un giorno certo per la ripartenza. Si parla di un ipotetico 18 maggio ma solo per gli allenamenti. E in tutto questo il Governo non ha ancora dato linee guida. Come spiega l'avvocato Flavia Tortorella, esperta di diritto sportivo: "Partiamo da un presupposto, ci sono tre scenari possibili: finire la stagione giocando tutte le gare, cambiare format o chiudere il torneo. In quest'ultimo caso verrà adottato un provvedimento governativo che, laddove assumesse le vesti di un Dpcm, sarebbe astrattamente sindacabile, essendo un atto amministrativo privo di forza di legge»

(il messaggero)