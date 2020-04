Diritti tv, in ballo la rata di maggio

Emittenti tv che restano alla finestra e attendono l'evoluzione della situazione riguardo la stagione sportiva fermata dal coronavirus.

Al momento nessuna fibrillazione, ma la preoccupazione c'è, anche per gli abbonati. Dazn (che nei giorni scorsi ha annunciato di aver avviato contatti con le principali leghe di calcio internazionali per proporre la sospensione delle attuali rate di pagamento) ha mandato una mail ai suoi aderenti annunciando la possibilità di attivare un mese gratuito di visione.

Più complessa la situazione Sky, dove per disdette o conferme la trafila è complicata. L’azienda ha solo sospeso i pagamenti per gli abbonamenti degli esercizi commerciali. La scadenza per la nuova rata dei diritti tv è a maggio (130 milioni per Sky, 32 per Dazn). Eventuali discorsi sul futuro (rinnovo e nuovo bando) sono accantonati.

(La Repubblica)