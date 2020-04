Difesa a tre, una mossa salva-mercato

Immaginare alcuni calciatori ancora alla Roma nella prossima stagione è difficile. Eppure, tra un mercato estivo che presenta grandi incognite, un bilancio che chiuderà in forte perdita e una rosa che inevitabilmente si deprezzerà, qualcosa potrebbe cambiare. Anche alla luce delle parole di Fonseca sulla difesa a tre.

Un’apertura al cambio di modulo che potrebbe addirittura rivalutare la rosa. Già adesso la Roma ha più calciatori adatti a giocare con il 3-5-2 che con il 4-2-3-1. Peres e Spinazzola, ad esempio, che sono esplosi con Ventura e Gasperini proprio come quinti in una linea a 5. Ma anche Florenzi e Karsdorp, ora in prestito ma di ritorno in estate. Rilancio possibile anche per la difesa: Kolarov come terzino ormai va in difficoltà quando viene attaccato nell’uno contro uno, diverso sarebbe riproporlo come centrale. E il 3-5-2 potrebbe rilanciare anche Schick da seconda punta, il suo ruolo naturale vicino a Dzeko.

(Il Messaggero)