Decreto liquidità: prestiti anche per i club di calcio?

Il calcio italiano ha fatto in questi giorni diverse richieste, ma intanto può studiare un’altra possibile forma di aiuto. Il decreto liquidità approvato lunedì sera prevede infatti la possibilità di prestiti per tutte le aziende del Paese. Calcio compreso. Il finanziamento, a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo), avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale. Per i club di calcio, ma non solo (anche di basket) sarebbe un aiuto considerevole. Ma quante risorse possono essere disponibili invece anche per il calcio di vertice con il decreto liquidità? Si sa che i finanziamenti dovrebbero servire per i costi del personale, gli investimenti e l’innovazione tecnologica. Bisognerò attendere.

(gasport)