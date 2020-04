De Rossi e la prospettiva Roma. Pallotta, Friedkin e la pandemia: perchè il suo ritorno è stato rinviato

Il suo ritorno alla Roma poteva concretizzarsi già quest'anno. Ma Daniele De Rossi non tornerà subito a Trigoria. Essenzialmente per due motivi: la rottura con Pallotta e l'emergenza Coronavirus che ha cancellato ogni attività, nello specifico anche il corso da allenatore che avrebbe preso il via a Coverciano proprio in questi giorni.

L'idea di succedere a papà Alberto sulla panchina della Primavera lo stuzzicava, così come aveva guadagnato consensi all’interno del gruppo interessato ad acquistare la Roma. Vista la situazione di stallo tra Friedkin e Pallotta, ogni discorso è rimandato almeno fino al 2021. Tra l’altro De Rossi senior, che sembrava intenzionato a lasciare il ruolo a giugno (il suo contratto è in scadenza), ha fatto sapere negli ultimi giorni di essere orientato a continuare per un’altra stagione, rinviando così il passaggio alla carriera da dirigente

(Corsport)