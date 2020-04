Dazn rinvierà i pagamenti sui diritti alle leghe di calcio

ITALIA OGGI - Dazn ha cominciato a contattare le leghe nazionali di calcio per comunicare che rinvierà i pagamenti ancora dovuti dei diritti sportivi fino a quando non ci sarà chiarezza sulla ripresa dei campionati. Il gruppo ha fatto sapere, secondo Sport Business Journal, che non pagherà per i contenuti non ricevuti a causa dello stop dovuto al coronavirus, ma onorerà le scadenze per quelli già andati in onda.

In una lettera ai dipendenti, il ceo Simon Denyer ha spiegato che si tratta del più grande disastro nel mondo dello sport degli ultimi 75 anni e che la società sta andando in «modalità sopravvivenza»: nessuna assunzione, stop agli aumenti degli stipendi e parte del personale momentaneamente a casa in attesa che la situazione migliori. Nessuna risposta dalla società sulle intenzioni in Italia, dove ha i diritti di 3 partite della Serie A a giornata su 10, sebbene in Lega si attenda una comunicazione simile.