D'Amico: "Affari anche a settembre e ottobre"

GASPORT - Sul fronte mercato Andrea D’Amico, storico agente, prova a ipotizzare ciò che accadrà. Un passaggio delle sue dichiarazioni al quotidiano sportivo:

D’Amico, partiamo dai giocatori prossimi allo svincolo.

«La Fifa era stata chiara, suggerendo di fissare la scadenza al termine della nuova stagione. Di conseguenza, dovrebbe ufficializzare questo “passo”, fondamentale per chiudere i campionati in tranquillità. Cito Mertens come esempio: se il Napoli continuasse a giocare, che senso avrebbe negoziare un nuovo accordo valido per due mesi? Chi è in scadenza deve liberarsi al 90’ dell’ultima partita giocata con l’attuale squadra».

Per i prestiti secchi la situazione è pressoché identica.

«Stesso concetto: si rientra a fine luglio o a metà agosto, comunque al termine della stagione. Non cambia nulla per chi è stato ceduto a gennaio per giugno: Petagna finirà con la Spal il 13 agosto? Andrà al Napoli il 14. Non vedo altre idee per garantire la regolarità della torneo».

Per quanto riguarda i riscatti, rimane tutto invariato?

«In teoria entro il 30 giugno si potrà procedere per l’acquisto del calciatore in prestito con diritto, ma servirà una normativa che possa, come dire, ufficializzare questa possibilità».

Capitolo tempistiche: che sessione estiva immagina?

«Fatico a pensare a un mercato unico ed esteso fino al 31 dicembre 2020: come durata, mi pare eccessiva. Piuttosto, provo ad azzardare uno scenario: individuare in settembre e ottobre i mesi in cui poter procedere con il mercato, ovviamente una volta conclusa l’annata 2019-20».

[...]