Dall'addio dei tre capitani a Pellegrini, ormai leader

Nell'ultimo anno la Roma ha perso tre dei suoi simboli più rappresentativi: De Rossi ha declinato l’offerta dirigenziale e ha optato per un'esperienza al Boca, Totti si è sentito incompreso e se ne è andato mentre Florenzi non ha trovato più spazio e ha scelto di andare al Valencia. La rivoluzione è stata comunque contenuta e gestita meglio di quanto in molti si sarebbero aspettati. Il gruppo ha trovato in Fonseca un vero leader e in Pellegrini un nuovo, futuro, capitano romano, e il trauma del cambiamento è stato subito assorbito.

(Gasport)