Da Gotze a Klostermann. La Roma vola in Germania

Gli occhi della Roma sulla Bundesliga. I giallorossi potrebbero avere più di un interesse in Germania nel prossimo calciomercato, tra obiettivi fissati Gotze, Klostermann e Niakhaté . Senza contare le possibili cessioni (Schick su tutti, ma anche Under). Il primo nome nel mirino di Petrachi è quello di Gotze, sul quale c’è anche la Lazio. Il trequartista ha il contratto in scadenza con il Dortmund e per restare in Europa, dopo stagioni complicate, dovrebbe accettare proposte a meno dei 6 milioni che attualmente percepisce in giallonero. Capitolo Lipsia. Il club vuole trattenere Schick a cifre più basse rispetto ai 29 milioni pattuiti l’estate scorsa, ma la Roma non ha intenzione di fare sconti: la soluzione potrebbe essere l’inserimento di una contropartita tecnica, come il difensore centrale Klostermann. Un altro centrale che piace gioca nel Mainz ed è Moussa Niakhaté. Il 24enne, che può giocare anche terzino sinistro all’occorrenza, costa una decina di milioni, meno dei 15 che il Lipsia richiederebbe per il suo difensore. Se la Roma piazzasse Under al Bayern ci sarebbero i soldi per chiudere un’altra operazione.

(gasport)