Coronavirus, Stirpe (pres. Frosinone): «Ripartire ora non è possibile. I club pensano a se stessi e non all'interesse del sistema»

Dovrebbero essere le società a garantire la sicurezza.

«Ma non ne sono in grado. Parliamo di tamponi da fare ogni quattro giorni. E anche di squadre chiuse in ritiro: alcuni club hanno centri oppure hotel di proprietà, ma la gran parte ne è sprovvista, in serie B e C e perfino in A. Proviamo poi a pensare agli atleti: dovrebbero restare segregati per mesi e giocare in modo quasi forzato. Non credo sia una buona modalità. E non finisce qui».

A cosa si riferisce?

«Agli spostamenti. L’aereo mi pare una chimera, in questo periodo. Si possono organizzare charter per le trasferte? E dove si va a dormire? In hotel non c’è il rischio di contrarre il virus? E se un calciatore viene contagiato che facciamo?».