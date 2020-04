Coronavirus, Pezzella: «Ho avuto paura, ora ho voglia di ricominciare»

German Pezzella, capitano della Fiorentina, come si è accorto di essere positivo al Covid 19?

«All’inizio avevo solo un po’ di tosse e febbre, ma considerando che in squadra c’erano già dei casi, ho immaginato subito di essere rimasto infe tato. Poi mi hanno fatto il tampone e a quel punto non ci sono stati più dubbi».

Ha avuto paura?

«Confesso di si. È vero che per me il virus è stato simile all’influenza, ma nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Per fortuna la famiglia e gli amici, pur non fisicamente, mi sono stati vicini».