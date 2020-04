Coronavirus, Caldara: «Credo che si riuscirà a finire il campionato, anche giocando tutta l'estate. Ma niente playoff e playout»

GASPORT - Per Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, il campionato potrà riprendere e quindi sarà possibile terminare questa stagione, anche a costo di giocare tutta l'estate. Lo stopper nerazzurro, in un'intervista rilasciata alla rosea, spera dunque di tornare presto sui campi da calcio, sebbene la salute debba prevalere su tutto. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

(...)

Pronto per tornare ad allenarsi?

«Sarò banale: la prima cosa è la salute, pensare a chi sta dando la vita per salvare delle vite e ai rischi di contagio, per noi e per chi ci sta vicino. Senza pericoli, sono il primo ad aver voglia di fare il lavoro che mi piace. E che mi manca».

Oggi pensa finalmente che campionato e Champions riprenderanno davvero?

«La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, ma credo che si debba finire e si potrà finire. Anche le coppe, magari con degli spareggi o partita secche, se necessario».

A costo di vostre rinunce? Vacanze, ingaggi?

«Giochiamo anche tutta l’estate: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte».

E se il campionato non dovesse finire?

«Niente playoff e playout: se non si riprende, è giusto considerare la classifica alla 25a; se si riprende, si giocano le partite che mancano. E con 13 partite in meno di due mesi qualche valore può variare. Dipenderà tanto dalla preparazione fisica e da come ci si adatterà a giocare tanto e così spesso».

(...)