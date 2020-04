Coronavirus: alla ripresa dei campionati sarà vietato sputare in campo. Chi lo farà verrà ammonito

Il Coronavirus cambierà diverse abitudini nel mondo dello sport. Nei giorni scorsi infatti il medico principale della Fifa aveva lanciato un allarme riguardo ad una pratica diffusa tra gli sportivi e in particolare tra i calciatori: lo sputo in campo. Una cosa che si vede in quasi tutti i match di calcio trasmessi in tv ma probabilmente destinata a sparire. La pratica infatti non sarà più consentita a causa delle norme igienico sanitarie volte a ridurre al minimo il rischio di contagio. Per la Fifa chi continuerà a sputare in campo dovrà essere ammonito. Michel D’Hooghe, presidente del Comitato medico della Fifa, avverte: “È una pratica comune nel calcio e non è molto igienica. Quindi, quando ricominciamo a giocare a calcio, penso che dovremmo evitarlo al massimo. La domanda è se ciò sarà possibile. Forse possono punirlo col cartellino giallo. È un buon modo per diffondere il virus”.

(telegraph.co.uk)