Coppe in attesa. Euro Under 21 forse nel '21

Durante la prossima settimana saranno tre i giorni decisivi per delineare le dinamiche di ripresa del calcio in Europa: martedì 21 è previsto un incontro Uefa-federazioni, il 22 commissione “sportiva” con Eca e Leghe, infine il 23 l’Esecutivo Uefa. I possibili scenari sono sempre due: uno prevede la ripartenza in contemporanea di campionati e coppe; l’altro con le coppe che, ad agosto, seguono i tornei nazionali.

Intanto se per l’Europeo femminile la nuova data è il 2022, qualche ripensamento c’è per l’Euro Under 21. Sembrava destinato al 2022 ma c’è una controindicazione forte: i giocatori saranno di un anno più grandi (e molti fuori età). Si sta quindi studiando la possibilità di confermare la data del 2021, magari riducendo in numero di gare del torneo.

