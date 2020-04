Coppe «compresse» e forse 5 sostituzioni

IL TEMPO - Anche per quanto riguarda la Champions è ancora tutto in aria. Così, mentre continuano a girare voci su un fantomatico accordo Uefa-Eca per giocare ad agosto, restano aperti due scenari: procedere in contemporanea con campionati e coppe, oppure chiudere la stagione dei campionati entro luglio al massimo i primi di agosto per poi poter giocare le coppe. Su queste la Uefa è ancora lontana da una decisione.

Sono addirittura quattro le ipotesi allo studio: giocarle tutte (17 partite); giocare con formula ridotta in gara secca (11 gare); fare delle final four in sede unica (11); oppure fare delle final eight sempre in sede unica (11). Comunque andrà a finire si prepara un tour de force per i giocatori, motivo per il quale Fifa e Ifab stanno pensando alla possibilità di far effettuare alle squadre 5 cambi (6 nelle coppe) invece dei consueti 3. Per ora comunque solo ipotesi.