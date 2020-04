Contro il rosso in bilancio vince la linea verde

In attesa delle decisioni del governo, la Lega Serie A vuole portare a termine la stagione e la Roma è pronta a ripartire con l'obiettivo di provare a raggiungere il quarto posto e con la rosa al completo, ad eccezione di Zaniolo, ma inclusi i giocatori in prestito. Dopo aver ricevuto l'ok dei calciatori, il club attende il via libera degli organismi internazionali per estendere i contratti dei prestiti in scadenza il 30 giugno: si tratta di Mkhitaryan, Smalling, Zappacosta e Kalinic.

Alla luce del bilancio che rischia di presentare un rosso a tre cifre, la Roma si è data delle linee guida per il prossimo futuro: acquisti under 27 e stipendi non superiori a 3 milioni. Inoltre, i bonus saranno presenti solo per obiettivi reali come la vittoria di uno scudetto o una coppa o la qualificazione alla Champions. Sarà il prestito la formula scelta dalla Roma per portare a Trigoria giocatori over 27 anni. Infine, tagli agli stipendi di circa il 20%, per consentire al club di tornare ai 115 milioni lordi, e alle commissioni per agenti ed intermediari. Senza Champions, il club inviterà Dzeko, che percepisce 6 milioni più bonus, a ridiscutere l'accordo fino al 2022 firmato l'estate scorsa, proponendo di spalmarlo fino al 2023.

