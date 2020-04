Contratti e prestiti: caos a fine giugno senza norme ad hoc

Dal 1° luglio con chi giocheranno i calciatori col contratto in scadenza? Attenzione, quindi tra le altre, alle situazioni legate a Mertens del Napoli, ma anche ai romanisti Smalling e Mkhitaryan. Tra i problemi ci sono anche le date del mercato: all'inizio l'ipotesi di un maxi mercato, poi la correzione di Infantino, presidente della Fifa, che ha chiarito che le singole federazioni dovranno delimitare i tempi delle contrattazioni, per evitare pericolose sovrapposizioni con il campionato in corso. Quando si avranno le idee più chiare sulla sfera agonistica e su quella contrattuale? Per ora regna la confusione.

Altro aspetto riguarda anche la questione delle clausole, tutte fissate seguendo il naturale corso della stagione: molti calciatori possono liberarsi entro le prime 2 settimane di luglio. Ma se si dovesse iniziare a giocare sarà possibile ugualmente rispettare quelle date?

(Gasport)