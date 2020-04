Conti al vertice, De Rossi Sr. resta in Primavera

La Roma aveva pensato di cambiare guida per la Primavera e ne aveva parlato con Alberto De Rossi, contento di iniziare a lavorare come dirigente insieme a Petrachi, De Sanctis, Zubiria e Bruno Conti. L'emergenza Coronavirus ha rimesso tutto in discussione e il club è ora pronto a fargli firmare un contratto da allenatore di un altro anno, che con ogni probabilità accetterà. Qualche cambiamento potrebbe esserci alla guida dell'Under 18 dove c'è Alessandro Toti, ma il turco Tugberk Tanrivermis è dato in grande ascesa.

Per quanto riguarda i giocatori la rivoluzione è già iniziata: i giovani dall'estero non saranno più strapagati e gli stipendi non supereranno i 70mila euro, la Roma inoltre punta a formare in casa giocatori non solo da vendere, ma che possano anche essere un serbatoio importante per la prima squadra. A Fonseca piace Bouah, mentre Calafiori e Riccardi potrebbe partire in prestito. Zalewski e Bove dovrebbero restare in giallorosso.

(Gasport)