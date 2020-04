Classifica, diritti e stipendi: cosa succede se non si gioca?

Il 2 agosto la Uefa ha stabilito come data oltre la quale non possono protrarsi i campionati. Il massimo organo calcistico ha chiesto di terminare le competizioni, magari cambiando il format. Il tutto deve essere comunicato entro il 25 maggio. Se non si dovesse ripartire la situazione più probabile è che venga congelata la classifica con l'Europa garantita alle prime 6, con la prossima Serie A che si aprirebbe a 22 squadra (più le due promosse dalla B). Altra ipotesi invece è la retrocessione delle ultime due.

Per quanto riguarda i diritti tv, i club non vogliono concedere sconti alle tv, ma se non si dovesse ripartire verrebbero certamente rivisti gli accordi. Sky in caso di stop ha chiesto uno sconto di 255 mln, che per i club, calcolando le altre tv, significherebbe perdite per oltre 400 mln. Senza ritorno in campo andranno rivisti anche i contratti dei tesserati: i presidenti chiedono la rinuncia a tutte le mensilità.

(gasport)