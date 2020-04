Classifica "di merito" e mercato sono le incognite da risolvere

Sono molti i dubbi, sia in caso di ripresa sia in caso di stop, che affollano lo scenario del calcio. Primo fra tutti, nel caso di sospensione definitiva del campionato, per quanto riguarda la Serie A che classifica di merito sportivo da consegnare alla Uefa? Inoltre, spostare la fine della stagione al 2 agosto senza una regola valevole per tutti emanata dalla Fifa, renderà necessari accordi privati tra calciatori in scadenza o già trasferiti e club di appartenenza e di destinazione. E accordi tra società legate dai prestiti: allungarli o interromperli?

(Il Messaggero)