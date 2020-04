Che affari a parametro zero! Gotze proposto a Roma e Milan

Sarà un mercato alla ricerca del miglior colpo a parametro zero: la pandemia infatti costringerà le big ad agire con risorse limitate per rafforzarsi. Il Chelsea è pronto a voltare pagina e diversi campioni hanno già deciso di non rinnovare: tra questi c'è Pedro, seguito lo scorso gennaio da Roma e Lazio. Attualmente però l'ex Barcellona è tentato da Xavi - suo ex compagno di squadra - che vorrebbe portarlo in Qatar all’Al Sadd. Un altro che potrebbe lasciare la Premier è Vertonghen, seguito sottotraccia da Roma e Napoli.

Un'altra pista percorribile per i giallorossi porta a Mario Gotze, che potrebbe salutare la Bundesliga: l’attaccante tedesco è stato proposto a Roma e Milan.

(Gasport)