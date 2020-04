Champions, regole alleate per la volata

L'ultima ipotesi paventata da Fifa e Ifab, per evitare i rischi per i giocatori al momento della ripresa, è quella di aumentare il numero delle sostituzioni da tre a cinque. Se dovesse essere effettivamente così la Roma, che nel frattempo ad una rosa finalmente a disposizione per intero, potrebbe essere agevolata alla ripresa della stagione. L'Atalanta è potenzialmente a +6 e, grazie al vantaggio negli scontri diretti, attualmente dovrebbero essere 7 i punti da recuperare ai bergamaschi per qualificarsi alla prossima Champions. Nelle ultime 12 gare, la Roma sfiderà - tra le altre - Sampdoria, Udinese, Parma, Brescia, Verona, Spal, Fiorentina e Torino. Otto squadre per le quali, un conto è preparare una partita alla settimana, un altro giocare interrottamente ogni tre giorni. Avere la possibilità di inserire 5 pedine fresche ogni partita o anche ruotarle tra una gara e l'altra, potrebbe fare la differenza. Fonseca potrà contare su diverse alternative: tre per i terzini, quattro per i centrali difensivi, tre per la mediana, quattro nei trequartisti del tridente più Kalinic, come vice Dzeko.

(Il Messaggero)