Ceferin e Agnelli dettano la linea: ora i club vogliono ripartire a maggio

La presa di posizione di Uefa ed Eca, ufficializzata dalla lettera firmata dai presidenti Ceferin e Agnelli, ha rivelato la linea della Juve, favorevolissima al riavvio della stagione soprattutto da quando ha raggiunto l’accordo sugli stipendi con i suoi calciatori. Agnelli ha preso una posizione univoca, aderendo all’invito dell’Uefa a completare i campionati, virus permettendo, e a non andare in autonimia come ha fatto il Belgio, che ha già deciso lo stop definitivo al campionato, provocando la reprimenda di Ceferin: «Hanno sbagliato e adesso rischiano sanzioni». L’Uefa non riconoscerà le classifiche dei tornei congelati, le cui squadre potrebbero non venire ammesse alla prossima Champions ed Europa League. Di conseguenza, neanche Agnelli potrebbe accreditare validità a una serie A incompleta, e nemmeno al primo posto della Juve. L’assemblea di Lega ha sancito dunque il nuovo orientamento: si riparta appena si potrà.

(La Repubblica)