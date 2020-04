Casasco: «Tamponi e test per tutti»

Maurizio Casasco, presidente dei Medici Sportivi, ha rilasciato un'intervista al quotidiano dove ha spiegato i modi per poter ripartire nel mondo dello sport dopo la pandemia che sta colpendo il nostro Paese. Queste alcune delle sue parole:

“Q uando si tornerà ad allenarsi non è di competenza dei medici sportivim ma delle istituzioni. Abbiamo dato delle indicazioni scientifiche sulla base delle consulenze che abbiamo avuto con i massimi esperti del settore nazionale e internazionale, tra i quali il n° 2 della Organizzazione Mondiale della Sanità. Non abbiamo invece dato indicazioni per la sicurezza di spogliatoi, trasferte e altro per rispetto di ciò che dovranno decidere le istituzioni”.